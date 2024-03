Tennis | non c’è due senza tre | gongolano gli azzurri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 18 marzo 2024), accadrà per la terza volta consecutiva e i tifosinon potrebbero essere più felici di così. Stavolta sarà ancor più speciale. 10 settembre. È questa la data da cerchiare in rosso sul calendario perché è allora che avrà inizio la fase a gironi dell’edizione 2024 della mitica Coppa Davis. Un’edizione che, manco a dirlo, è già attesissima dai tifosi italiani, ancora ubriachi di felicità per il clamoroso successo del battaglione azzurro dello scorso anno. LaPresse – ilveggente.itSi giocherà per 6 giorni consecutivi e la buona notizia è che non c’è duetre. La città di Bologna, infatti, ospiterà per la terza volta la fase a gironi della competizione a squadre, notizia che senz’altro riempirà di gioia tanto i campioni uscenti quanto il popolo delazzurro. Anche Valencia, sulla scia della città ...