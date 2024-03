Tennis | Djokovic guida ranking Atp | Sinner resta terzo | Nardi in top 100

Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza del Master 1000 di Miami , in programma dal 20 al 31 marzo. Il Tennis ta serbo, numero uno al mondo, è reduce dalla clamorosa sconfitta contro Luca Nardi ... (sportface)

Ranking ATP: sette italiani in top 100, balzo per Nardi, risale Berrettini - I cambiamenti dopo le due settimane di Indian Wells: sette gli azzurri fra i primi 100 con Fognini a ridosso Salgono a sette gli italiani nei primi 100 dopo le due settimane che hanno visti protagonis ...tennisitaliano

Sinner, non è finita per il n.2: quando può ritentare il sorpasso su Alcaraz nel ranking - Il serbo Novak Djokovic non sarà presente al Miami Open 2024 di Tennis, mentre saranno al via Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev. I primi due non potranno incontrars ...oasport

Sinner e Alcaraz, benvenuti nel Tennis del prossimo decennio - Possiamo dirlo Finalmente Sinner ha perso… certo, una sconfitta è sempre una sconfitta e non è mai piacevole, soprattutto per un campione che fa della perfezione una delle sue doti principali. Ma la ...panorama