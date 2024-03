Tennis | Coppa Davis 2024 | una prima volta storica ed emozionante

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’emozioni di fine 2023 in questa competizione non le dimenticherà nessuno. Una datache è stata impressa nella leggenda della nostra racchetta da Jannik Sinner e compagni, guidati dal Commissario Tecnico Filippo Volandri, che hanno alzato al cielo di Malaga la preziosa insalatiera battendo in finale l’Australia. I ricordi resteranno, ancora giovani e vividi, ma è già tempo di proiettarsi verso il futuro. Lasorteggerà i gironi nella giornata di domani andando a formare laparte di questadel Mondo di. La Fase a Gironi si svolgerà dal 10 al 15 settembre, mentre la Final Eight in terra andalusa andrà in scena dal 19 al 24 novembre. Sarà un trofeo, quello che l’Italia dovrà difendere, che si regalerà una pagina ...

