Tennis | a Benevento centinaia di atleti per la tappa Next Gen

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio rivolgere i miei complimenti, a nome del sindaco Clemente Mastella e di tutta l’Amministrazione Comunale di, ai dirigenti ed a tutto lo staff delClub 2002 per l’ennesima prova di efficienza organizzativa messa in campo in occasione dell’ultimadel JuniorGen 2024”, così in una nota il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, a margine della manifestazione ospitata dalla struttura sportiva di via Salvemini, dall’8 marzo fino alle finali di domenica scorsa. “Quasi 400 giovaniprovenienti da tutta Italia – ha aggiunto Lauro – hanno animato uno degli appuntamenti più affascinanti dell’intero programmatico: dieci giorni scanditi dalle competizioni maschili e femminili, per le categorie under 10, 12 e 14. Un ...