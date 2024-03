Telermarketing | via al codice di condotta Perché siamo bersagliati anche se iscritti al Registro delle opposizioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 - Telemarketing selvaggio: il Garante privacy informa che con l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM) si completa l’iter per la piena applicazione deldiche regolale attività di teleselling. Ma quali garanzie avranno in più i consumatori,quelli che – pural– continuano a ricevere le offerte commerciali a tutte le ore? Per l’avvocato Vincenzo Colarocco ilè un buon segnale, “uno strumento importante per combattere le pratiche commerciali scorrette”. Cosa succede per chi non aderisce Ma cosa succede per chi non aderisce? Intanto “l’ipotesi riguarda i piccoli, sub-appaltatori di grandi gruppi, che hanno aderito in modo totale ...