Taty da record | entra e segna dopo 45 secondi | il secondo gol più veloce della Serie A da subentrato

Lazio, prima doppietta per Castellanos: Tudor avvisato, i numeri a confronto con Immobile - Partiamo da Taty Castellanos. Arrivato in estate per fare proprio il vice di Ciro Immobile, per un momento si era anche trasformato nel titolare della formazione biancoceleste. Nonostante questo sotto ...calciodangolo

Lazio, Castellanos a Dazn: "Vittoria importante, non è stato facile ma..." - Al termine della sfida tra Frosinone e Lazio, il Taty Castellanos ha commentato la vittoria dello Stirpe ai microfoni di Dazn. L'argentino, da subentrato, ha realizzato la sua prima ...lalaziosiamonoi

Lazio , Zacc e doppio Taty: rimonta allo Stirpe in attesa di Tudor - Oltre le polemiche e le voci, la Lazio batte il Frosinone in rimonta e torna nella colonna sinistra della classifica. Non era facile per la squadra momentaneamente affidata a Martusciello che sbanda..lalaziosiamonoi