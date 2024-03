“Tanti soldi” Grande Fratello | la scoperta su Beatrice | quanto ha guadagnato in sei mesi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Manca una settimana alla fine deled è uscita fuori una notizia bomba sunelle scorse ore. Si sarebbe saputohain questi, una cifra scioccante che ha lasciato tutti senza fiato. Infatti, è circolato un video in cui sono stati fatti tutti i calcoli e in conclusione è emersa una somma di denaro da far svenire praticamente i telespettatori. C’è chi comunque ha difeso l’attrice, dato che è stata la più attiva dele che quindi meriterebbe tutti questi, secondo questa indiscrezione, hauna cifra da record. Sarebbe emersoprenderebbe ogni settimana dal reality show e quindi è stata fatta la ...