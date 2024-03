Tajani | “Non siamo in guerra con Mosca Sulla posizione di Macron…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il ministroin un’intervista a ‘La Verità’ fa il puntosituazione in Ucraina edi Macron che potrebbe spaccare l’Europa. Continua il dibattito in Europa su come comportarsi in Ucraina. Ad oggi, come detto nei giorni scorsi, non si ha unaunica e questo rischia di creare grossi problemi per la stessa Kiev. Senza unità, infatti, il rischio è quello che i militari ucraini non possano resistere all’avanzata disi appella alla Francia – Notizie.com – © AnsaLa conferma arriva anche da Antonio. Il ministro degli Esteri in un’intervista a La Verità ribadisce che l’Italia non ha nessuna intenzione di inviare i soldati in Ucraina visto che non esiste unacontro ...