Taglio dei tassi | la Bce rinvia Il termine si sposta a giugno

(Di lunedì 18 marzo 2024) TUTTI SANNO che presto arriverà, ma non si sa ancora esattamente quando. Ildeidi interesse in Europa si fa ancora attendere, anche se la comunità finanziaria ha già fissato una data molto probabile: gli inizi di, dopo la consueta riunione mensile dei vertici della Banca centrale europea (Bce) guidati dalla presidente Christine Lagarde. Ma perché la banca centrale temporeggia nell’abbassare id’interesse? La ragione principale è che, dopo aver alzato velocemente il costo del denaro negli ultimi due anni per fermare la fiammata dell’inflazione, adesso la Bce vuole avere un quadro economico più chiaro per prendere nuove decisioni e invertire la rotta. Nel Vecchio Continente, l’inflazione ha imboccato senza dubbio un trend in discesa, attestandosi attorno al 2,6% a febbraio, contro il 2,8% di ...