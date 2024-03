Sydney Sweeney rifarebbe Madame Web a una condizione | c’entra Euphoria…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 18 marzo 2024) CheWeb sia stato un disastro, tanto per il pubblico quanto per il botteghino, non è una novità; eppure,reciterebbe di nuovo nel film ad una sola: se Zendaya, sua co-star in Euphoria, vi partecipasse. “Oh mio dio, sarebbe fantastico!”, ha esclamato l’attrice quando le è stata suggerita l’idea in un’intervista con Comic Book. Chiaramente, si tratta di un’idea non attuabile già in partenza, dato che Zendaya interpreta già un altro personaggio enel MCU: quello di Michelle Jones-Watson, la fidanzata dello Spider-Man di Tom Holland. Dopo essere stato in fase di sviluppo per diversi anni, il filmWeb è arrivato nelle sale quest’anno, diventando il primo cinecomic uscito nel 2024. Tuttavia, il film ha avuto un’accoglienza negativa da parte della critica e risultati ...