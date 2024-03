Superenalotto | caccia all’uomo | hanno vinto ma non lo sanno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 18 marzo 2024), Sisal sta facendo di tutto per raggiungere i vincitori del premio speciale dello scorso dicembre: che finefatto? Non è la prima volta che accade. Per quanto possa sembrar strano, anzi, succede più spesso di quanto si possa pensare. Vuoi per i ritmi frenetici delle nostre giornate, vuoi perché molti di noi sono anche un bel po’ smemorati, è piuttosto frequente che ci si dimentichi completamente di qualcosa. Che sia importante o meno, non fa alcuna differenza: certe cose tendiamo, ahinoi, a rimuoverle. Non vi stupisca, perciò, quello che stiamo per raccontarvi. Sarebbe potuto succedere anche a voi, se ci pensate bene. Ma partiamo dal principio, prima di scoprire tutti i dettagli della vicenda che sta tenendo banco, in queste ore, nella provincia di una delle città più belle d’Italia: Torino. Tutto è iniziato nel dicembre del 2023, ...