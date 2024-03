Superbike | Marco Melandri | “nuova vita” in Kawasaki

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ex campione della classe 250GP, ventidue volte vittorioso nelle derivate di, con settantacinque piazzamenti da podio messi a referto nella sua lunga carriera., ex centauro professionista che si è ufficialmente ritirato dalle corse nel 2020, sta vivendo unada coach. Ma dove? In SBK: il ravennate si è messo al fianco di Axel Bassani dicon l’obiettivo di far capire al ragazzo di più sull’elettronica. Le parole di, nuovo mentore di Axel Bassani: “Indovrà compiere un salto di qualità” (Credit foto – pagina Facebook del centauro italiano)“Non credo che seguirò Axel Bassani durante i round Mondiali, ma nei test. Il mio compito, in questa circostanza, è mettere Axel ...