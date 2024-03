Quando e da cosa nasce la sua esperienza professionale? «Buongiorno! Dopo la laurea in medicina e chirurgia e un dottor ato di ricerca in psichiatria conseguito presso l'università di Pisa, ho ... (liberoquotidiano)

Sanzionato per 60mila , denunciato per esercizio abusivo della professione: questi i provvedimenti nei confronti di un 52enne dei Castelli Romani.Continua a leggere (fanpage)

Studio dentistico Zenadent, la soluzione ideale per la cura del tuo sorriso - Genova, 18 marzo 2024. Zenadent non è solo uno Studio dentistico, è un'oasi di professionalità, tecnologia e, soprattutto, di attenzione al paziente. Lo si percepisce fin dal primo passo varcata la so ...adnkronos

Va dal dentista per una pulizia dei denti, 17enne violentata durante la visita a Roma - Il dentista è accusato di violenza sessuale e lesioni. Secondo i pm ha violentato la ragazza con la scusa "di dove effettuare una manovra odontoiatrica" ...fanpage

Smile Atelier del sorriso, dove l’empatia è la chiave per un sorriso brillante - Smile Atelier del sorriso è un collaudato Studio dentistico di Varese che da sempre offre l’eccellenza per la cura dei denti. La filosofia dello Studio è, fin dalla sua apertura, quella di garantire a ...varesenews