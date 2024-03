Studio Battaglia 2 è in arrivo da domani su Rai1 | ecco tutte le novità raccontate dai protagonisti VIDEO INTERVISTA

Fiction rai Studio Battaglia 2 trama Dal 19 marzo in prima serata su rai 1 ritorna la Fiction Studio Battaglia con Lunetta Savino e Barbora Bobuova. Gli episodi di questa seconda stagione saranno ... (serietvinpillole)

Dopo una lunga attesa, Studio Battaglia 2 si appresta a debuttare martedì 19 marzo in prima serata su Rai Uno: di seguito, le anticipazioni . Il legal drama con Lunetta Savino e Barbora Bobu?ová, ... (velvetmag)

Lunetta Savino a La volta buona: “Studio Battaglia 2 Marina non si farà da parte” - La protagonista di Studio Battaglia 2 dà nuove anticipazioni E' il periodo fortunato di Lunetta Savino questo per quanto riguarda le fiction Rai. Infatti ...lanostratv

Lunetta Savino in Studio Battaglia 2: “Marina spregiudicata. La scena del ballo Scatenata” - Lunetta Savino torna a interpretare Marina, avvocato temibile e autorevole, un vero e proprio mastino nei processi, nella seconda stagione di Studio Battaglia, la fiction con Barbora Bobulova, Miriam ...dilei

