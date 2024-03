Studenti siciliani contro Peppino Impastato | “Divisivo” per le sue idee politiche Gramellini | “Ma se non è un eroe | chi lo è?”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un liceo di Partinico, in Sicilia, è al centro di una accesa polemica. La maggioranza degliha bocciato la proposta di intitolare la scuola a, giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978. La motivazione?sarebbe "" per la sua appartenenza politica, essendo un militante comunista. L'articolo .

La Sicilia e il caro - voli: tanti proclami, poche soluzioni - Ma come E gli sconti Sulla carta ci sono. Venticinque per cento per tutti i residenti in Sicilia, cinquanta per cento per gli Studenti, i disabili, quelli con un’Isee sotto i diecimila euro. Ma le ...tp24

Forum internazionale per la pace e sicurezza a Palermo - Migliaia di Studenti di scuole superiori ... Vorrei portare il mondo in Sicilia perché possiamo apprendere molto da voi, che avete vissuto la tragedia della seconda guerra mondiale, voi conoscete la ...ansa

Lercara Friddi, contestata per il cane a scuola: il Parlamento si mobilita: "Difendiamo la pet therapy" - Porta il suo cane a scuola e scatena la protesta. È accaduto a una dirigente scolastica dell'istituto superiore di Lercara Friddi, comune ...iltempo