Strumentalizzano Salvini ma la Lega è per la pace | Putin è un autocrate Parla Romeo

"Salvini ha precisato quello che voleva dire: questo è il risultato, difficile che attendersi altro visto che stiamo parlando di una autocrazia e non di una democrazia". Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, spiega al Foglio la posizione del partito sulla vittoria di Vladimir Putin in Russia, dopo il commento del segretario di questa mattina. "Quello che ribadiamo è che se non si comincia a pensare a dei negoziati c'è il rischio di un'escalation che possa portare a una guerra nucleare", aggiunge il senatore. Sul famoso patto tra la Lega e Russia Unita firmato nel 2017, Romeo ci tiene a precisare: "Nessuno vuole negare una collaborazione funzionale a tutelare le nostre aziende che erano state colpite dalle sanzioni del 2014".

