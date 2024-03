“Striscia la notizia” | stasera un nuovo tapiro per Fedez dopo lo stop di “muschio Selvaggio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Questa sera alaValerio Staffelli consegna ild’oro al’annuncio dellodel podcastperper la chiusura diQuando l’inviato gli chiede se la colpa sia di Luis Sal (suo ex socio), risponde: “Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo” E sulle presunte voci per cui la rottura con Chiara Ferragni sarebbe solo una strategia per salvaguardare le loro aziende, afferma: «Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la ...