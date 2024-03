Striscia la Notizia | nuovo Tapiro d’Oro a Fedez che commenta la rottura con Chiara Ferragni | “Non mi interessa smentire”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Questa sera ala, il Tg satirico di Canale 5, l’inviato Valerio Staffelli consegnerà un. Al rapper è stato consegnato il dodicesimodopo l’annuncio dello stop di Muschio Selvaggio, il podcast che ha condotto inizialmente con Luis Sal, poi sostituito da Mr. Marra. Di recente, il podcast è finito in mano alle autorità giudiziarie che stanno cercando di stabilire a chi, trae Luis Sal, spetti la proprietà di Muschio Selvaggio. Quindi, Staffelli ha chiesto al rapper se la chiusura della produzione digitale sia stata causata dal suo ex socio eha risposto: Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel ...