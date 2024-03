(Di lunedì 18 marzo 2024) FALCADE (BELLUNO) - Ivanno a, ma il loro parroco non c?è più: ha preso un periodo sabbatico. Un fulmine a ciel sereno per ini delle località...

Una sentenza di Cassazione innova l'identificazione delle responsabilità delle situazioni dannose per i lavoratori. E chiama in causa il datore anche in assenza di mobbing (wired)

FALCADE (BELLUNO) - I fedeli vanno a messa , ma il loro parroco non c?è più: ha preso un periodo sabbatico. Un fulmine a ciel sereno per i parrocchia ni delle località... (ilgazzettino)

Stress da lavoro, il prete lascia la parrocchia: i fedeli non lo trovano a messa - FALCADE (BELLUNO) - I fedeli vanno a messa, ma il loro parroco non c’è più: ha preso un periodo sabbatico. Un fulmine a ciel sereno per i parrocchiani delle ...ilgazzettino

Papà positivi e coinvolti con i figli, le nuove aspettative della società - C'era una volta la Festa del papà, celebrazione dedicata ai padri e al loro ruolo nella famiglia e nella società, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, figura archetipica di ‘capofamiglia’ che bada sopr ...ansa

Belluno, prete lascia parrocchia per Stress da lavoro: i fedeli non lo trovano a messa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Belluno, prete lascia parrocchia per Stress da lavoro: i fedeli non lo trovano a messa ...tg24.sky