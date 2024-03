Strasburgo invita a non riconoscere l' elezione di Putin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta all'unanimità la comunità internazionale a nonpiù la legittimità dicome presidente etutti i paesi a cessare ogni contatto con lui, tranne che per perseguire la pace e per scopi umanitari, ad esempio per organizzare scambi di prigionieri o per riportare a casa i bambini dell'Ucraina. Lo dichiara il presidente dell'assemblea, il greco Theodoros Rousopoulos.