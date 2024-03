Stop all’asbesto negli Stati Uniti | la decisione storica contro l’uso dell’amianto bianco

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente ha ufficialmente bandito l’amianto(o crisotilo). Si tratta della tipologia di amianto più diffusa nel commercio internazionale e, secondo le stime dell’agenzia, è responsabile di circa 40mila morti ogni anno. A darne notizia è il Washington Post. La battaglia dell’Epal’amianto prosegue da decenni. Già 30 anni fa l’agenzia aveva tentato di bandire il minerale tossico, ma venne bloccata da un giudice federale. Tuttavia, già da allora l’utilizzo del materiale è stato diminuito. «C’è voluto tempo, ma con il divieto di oggi, stiamo finalmente chiudendo la porta a una sostanza chimica così pericolosa che è stata vietata in più di 50 paesi», ha dichiarato l’amministratore dell’EPA, Michael Regan. Cos’è l’amianto ...

