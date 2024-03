Stipendi troppo bassi | la vergogna dei salari italiani con quasi 6 milioni di buste paghe da fame

(Di lunedì 18 marzo 2024) La vera emergenza è ancora quella dei. Se l’economia italiana arranca e i consumi non ripartono, la colpa è anche diche restano ancora. Secondo lo studio dell’Ufficio economia dell’area politiche per lo sviluppo della Cgil ben 5,7di lavoratori dipendenti nel nostro Paese guadagnano meno di 11mila euro lordi l’anno. L’analisi evidenzia anche le cause dei, dalla discontinuità lavorativa all’eccessivo ricorso al part time involontario, passando anche per la precarietà contrattuale. Non solo, perché la fascia del lavoro a bassa retribuzione è ancora più bassa: per altri duedi dipendenti imedi sono inferiori ai 17mila euro annui. Parliamo, in sostanza, di ...

Anni di studio per conseguire una laurea, capacità di entrare in relazione con bambini e ragazzi e quando si lavora uno Stipendi o bassi ssimo, che solitamente va dai 500 ai mille euro. Per far ... (ilgiorno)

L'Unione Degli Studenti in Italia e il Mouvement National Lycéen in Francia hanno annunciato una mobilitazione coordinata per tutto il mese di febbraio. I giovani di entrambi i paesi si sono uniti ... (orizzontescuola)

Quanti soldi servono per vivere in Belgio Stipendio medio e dove trasferirsi. Pro e contro - Il Belgio non dista molto dall’Italia e ciò permette a chi voglia abbandonare il nostro Paese di non allontanarsi troppo da amicizie e affetti ... ammontano a circa 200 euro al mese. Gli Stipendi e le ...tag24

Terremoto in panchina, il club vuole cacciare l’allenatore ma non può: ecco quanto costa l’esonero - queste cifre da capogiro possono ritorcersi contro alle stesse squadre di calcio come nel caso di questo club famoso che non può esonerare il proprio allenatore attualmente in carico a causa del suo ...abruzzo.cityrumors

In Canton Ticino gli Stipendi più bassi di tutta la Svizzera ma rispetto a quelli italiani sono da ricchi: le cifre - Gli Stipendi pubblici e ancora più nel privato, in Canton Ticino sono i più bassi di tutta la Svizzera. Ebbene sì, le buste paga d’oltreconfine, così tanto agognate da molti lavoratori italiani, sono ...comozero