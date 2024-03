Stellantis | Uliano invita ad aumentare la produzione

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 18 marzo 2024) Secondo, futuro segretario di Fim-Cisl, gli attuale incentivi del Governo non sono sufficienti perladi, in procinto di diventare il nuovo segretario di Fim-Cisl, parla di: Non dobbiamo inseguire ciecamente i produttori esteri. La nostra priorità è incrementare lanegli stabilimentiesistenti in Italia. Solo dopo potremo considerare l’arrivo di altri costruttori, a condizione che non danneggino l’industria nazionale. Contrapporre domanda e offerta è un errore. Dobbiamo sostenere sia l’acquisto che lacontemporaneamente e su un arco temporale medio-lungo. Gli 8 miliardi stanziati dal governo Draghi erano insufficienti, figuriamoci i 5,3 ...