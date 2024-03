Star Wars | su Amazon il gioco da tavolo Villainous “Power of the Dark Side” è in offerta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sui fan dipossono trovare, attualmente parlando,of the" in sconto. Tutti ricordano la loro primissima volta nel mondo di, quell'eccitazione mista a curiosità e genuina voglia di scoperta. Di qualsiasi film della saga si tratti, risulta estremamente semplice distinguere il bene dal male nelle storie di George Lucas e degli altri autori, tratteggiando una serie di avventure che da sempre giocano con luci ed ombre, offrendo anche punti di vista narrativi interessanti in questo senso. Dando per assunto ed ovvio che il bene debba sempre e comunque trionfare... ma quanto sono affascinanti i Sith e il loro approccio alla Forza? Nel cosiddetto "lato oscuro" albergano alcuni maestri che, …