Stagione finita per Ebuehi

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – Tegola per l’Empoli di Davide Nicola ed i fantallenatori. Il club toscano ha appena diramato il bollettino medico relativo a Tyronne: il giocatore, uscito infortunato dal match contro il Bologna di Thiago Motta, è stato sottoposto ad esami strumentali. Gli accertamenti clinici al ginocchio destro hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato anteriore. Il giocatore, così come comunicato dall’Empoli stesso, ha già iniziato l’iter del caso al fine di recuperare il prima possibile. È chiaro, però, che la sua2023/2024 sia oramai conclusa. Di seguito la nota dell’Empoli:”Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Tyronne, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento ...

