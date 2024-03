Sport in tv oggi lunedì 18 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di182024. Dopo un weekend ricco di gare, si fermano i campionati di calcio per la pausa nazionali: in serata andrà in scena anche il posticipo di Serie C tra Potenza e Picerno. Spazio al tennis con le qualificazioni al Wta 1000 di Miami, e i Challenger di Murcia e Zara con diversi italiani impegnati. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di domenica 17 marzo 2024. Si parte la mattina presto con le finali di sci alpino a Saalbach, per poi proseguire con il calcio ... (sportface)

Bocce, Sabbatini e Magnaterra trionfano al trofeo Città di San Benedetto - Si trattava di una gara nazionale per formazioni di coppia con una competizione di categoria A (Alto Livello) e una per le categorie BCD (Sport per tutti). Agli ordini del direttore di gara Nico ...lanuovariviera

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 0-3 il derby con Cuneo - Al Palazzo dello Sport di Cuneo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 0-3 il derby con la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo chiudendo la partita a proprio favore in un’ora e 25 minuti. Le chieresi ...torinoggi

CorSport - Allegri contro tutti - "Interrotta" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Dopo 10 vittorie di fila in campionato arriva il primo stop per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che pareggiano per 1-1 in casa ...tuttojuve