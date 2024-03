Spogliatoi | il ’Gallo’ ha già la testa a Pesaro Là con questa energia» Sento la responsabilità di leader ma dico grazie ai compagni»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mvp della serata è Langston Galloway con 38 punti segnati. "Ci tenevamo molto come gruppo a vincere per riscattarci - dice il giocatore - ma ho già laal prossimo turno in trasferta a, dobbiamo mantenere la stessaladidella squadra, ma devo direaiche in allenamento difendono duro e mi mettono nella giusta condizione per fare bene in partita". Coach Dimitri Priftis è soddisfatto per la vittoria casalinga con 33 punti di distacco contro Varese: "E’ stato un match interessante, faccio i miei complimenti ai giocatori e allo staff. Avevamo preparatogara guardando tanti video e allenandoci con intensità, volevamo riscattare la brutta prestazione dell’andata. I ...