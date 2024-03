Spider-Man | J K Simmons rivela | Tom Holland? Non l' ho mai incontrato di persona

(Di lunedì 18 marzo 2024) I due attori non si sarebbero mai incontrati sul set dei vari-Man del MCU Sebbene i due abbiano lavorato insieme nel Marvel Cinematic Universe nella trilogia di-Man, l'interprete di J. Jonah Jameson J.K.ha recentementeto di non aver maiTomha condiviso questa chicca in un'intervista con ComicBook.com quando gli è stato chiesto della sua chimica con, commentando che "è apparso sullo schermo solo con Tobey Maguire". L'attore ha poi aggiunto: "Anche gli addetti ai lavori e i media sono sorpresi quando dico di non aver maiTom. Anche all'ultima première a cui sono andato, non ci siamo mai incrociati". "Quindi, ovviamente, ho un grande …

I fan della Marvel, nello specifico di Spider-Man , potranno gioire nel leggere questa notizia. Nicolas Cage ha conferma to le voci sulla serie tv di Spider-Man Noir , spiegando che sono in corso ... (tuttotek)

Sony crea un torneo per definire il gioco PlayStation preferito dai fan, ma manca Bloodborne - Come potete vedere qui sotto, i giochi di partenza sono Uncharted 4, The Last of Us Parte I, Death Stranding, Marvel's Spider-Man Miles Morales, God of War (2018), Gran Turismo 7, Returnal, Marvel's ...multiplayer

Spider-Man Noir: Nicolas Cage apre al ritorno in live action - Qualche tempo fa Amazon ha annunciato di essere lavoro su una serie live action di Spider-Man Noir, iconico supereroe che vive a New York durante la Grande Depressione. Il personaggio è stato doppiato ...lascimmiapensa

Madame Web: Sydney Sweeney tornerebbe come Spider-Woman per recitare accanto a Zendaya - Nonostante l'insuccesso al botteghino di Madame Web, Sydney Sweeney tornerebbe nei panni di Julia Carpenter, alias Spider-Woman per condividere lo schermo con MJ di Zendaya.movieplayer