Spari in viale Grassi a Lecce | ferito un uomo

(Di lunedì 18 marzo 2024)alla periferia di: unsparato edi fronte al parcheggio dell'Euronics sunei pressi del bar New Caffé dell'angolo. La vittima...

Roma, 15 gennaio 2024 – Colpi d’arma da fuoco in mezzo alla strada : è morto uno dei due feriti dell’ Agguato avvenuto questa sera intorno alle 19.30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari a ... (ilfaroonline)

Sparatoria in viale Grassi a Lecce: ferito un uomo - Sparatoria alla periferia di Lecce: un uomo sparato e ferito di fronte al parcheggio dell'Euronicas su viale Grassi nei pressi del bar New Caffé dell'angolo. L'uomo, ...quotidianodipuglia

Colpi d’arma da fuoco in pieno giorno a Lecce: un uomo resta gravemente ferito - Sarebbero due i proiettili esplosi da una moto in corso in direzione della vittima: colpita a entrambe le gambe, è stata accompagnata d’urgenza nell’ospedale “Vito Fazzi”. Indagini nelle mani della po ...lecceprima

Frosinone a mano armata, guardia alta. Organizzazioni da mappare - Il primo con dei colpi esplosi in aria allo Scalo. Il secondo, il 21 di sera, vicino Porta Campagiorni con cinque-sei colpi sparati da un'auto. Tre giorni dopo, in viale Grecia, in pieno giorno, un ...ciociariaoggi