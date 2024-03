Spalletti su Acerbi e il caso di razzismo | «Ho provato a sentire Juan Jesus | ha il telefono spento Serve attenzione | soprattutto se stai in Nazionale»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Decidere di escludere dalla lista dei convocati Francescodopo le accuse disu, per Lucianoè stato «un dispiacere enorme». Sull’episodio il difensore nerazzurro nega di aver pronunciato insulti razzisti nei confronti del brasiliano del Napoli. Ed è quella la versione ribadita al ritiro azzurro: «Bisogna stare attenti – continuain vista delle due amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador – anche quando lo denunciamo un episodio del genere». Su, il ct delladice di averlo visto «in difficoltà, ma bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, abbiamo delle responsabilità».per ora dice di voler credere al giocatore: «Per quello che mi ha detto ...

Spalletti : “Ho provato a chiamare Juan Jesus ma aveva il cellulare spento, Acerbi? Mi ha detto che non ci sono stati episodi razzisti” Luciano Spalletti , commissario tecnico della Nazionale ... (terzotemponapoli)

Il caso di razzismo che vedrebbe coinvolto Acerbi nei confronti di Juan Jesus è finito al centro della critica. Sono arrivate numerose dichiarazioni sull’accaduto in queste ore, tra cui quelle di ... (spazionapoli)

"Dobbiamo fare attenzione a tutto quello che diciamo o facciamo", ha ricordato il ct della Nazionale ROMA - "C'è un comunicato, il mio pensiero è lì dentro. Non vorrei mai trovarmi in questa ... (ilgiornaleditalia)

Razzismo Acerbi, Spalletti: «Bisognava intervenire, abbiamo delle responsabilità» - Il CT Azzurro Spalletti ha parlato in conferenza in vista delle amichevoli dell’Italia del caso di razzismo che coinvolge l’ex Milan Acerbi Le parole del CT Azzurro Luciano Spalletti in conferenza ...milannews24

Spalletti: “Da quel che mi ha detto Acerbi non è razzismo, ma serve attenzione. Juan Jesus Non mi ha risposto al telefono” - Due casi scabrosi - e quali casi: prima le scommesse di Fagioli e Tonali, ora l'epiteto razzista di Acerbi a Juan Jesus - su 4 raduni della Nazionale. Di questa media poco invidiabile Spalletti, che ...repubblica

Spalletti: 'Assenza Immobile Adesso giusto scegliere altri' - Acerbi dice niente razzismo ma serve attenzione' "E' un dispiacere enorme prendere decisioni per questi episodi qui. Ma bisogna stare attenti, anche quando lo denunciamo un episodio del genere". Lo ha ...ansa