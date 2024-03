Spalletti | “Acerbi mi ha raccontato la sua versione Ho chiamato Juan Jesus”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il ctha riferito ladisul caso di presunto razzismo, ai danni del difensore del Napoli. CALCIO NAPOLI – Lucianoè intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sul “caso” che tiene banco in Nazionale dopo le accuse di razzismo mosse da. Il ct azzurro ha riferito ladel difensore dell’Inter, pur rimarcando l’importanza di mantenere elevati standard comportamentali. Ladi“Per quello che mi ha detto Francesco, non c’è un episodio di razzismo”, ha esordito, riportando il racconto disul presunto insulto razzista al giocatore del Napoli. Una ...