Spal | le rivali non corrono Nessun sorpasso ai danni dei biancazzurri | sabato la Carrarese è un esame

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo unda dimenticare, lae i propri tifosi guardavano con una certa preoccupazione alle gare della domenica che potevano addirittura far precipitare ial quartultimo posto, in piena zona playout. Invece le dirette concorrenti per fortuna non hanno approfittato della sconfitta della squadra di Di Carlo, alla quale hanno rosicchiato un punticino soltanto Sestri Levante e Ancona, consentendo ad Antenucci e compagni di restare in quattordicesima posizione, quindi con sei squadre alle propriele. In realtà laè stata agganciata a quota 35 punti dal Sestri Levante, che non è andato oltre l’1-1 sul campo del fanalino Fermana, ma le vittorie ottenute negli scontri diretti coi liguri permettono aidi restare davanti. L’Ancona invece ha frenato ...