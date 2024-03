Spagna | centinaia di persone sdraiate a terra per simulare i morti di Gaza | la protesta nella città basca di San Sebastian

(Di lunedì 18 marzo 2024) Hanno fatto il giro del mondo le immagini della massiccia manifestazione che ieri si è tenuta a San, nei Paesi Baschi, per chiedere lo “stop al genocidio a“.disi sonoperper rappresentare la morte di migliaia di palestinesi, in un punto emblematico della, vicino alle sculture di Eduardo Chillida note come ‘Peine del Vientò. Nell’aria hanno risuonato le sirene antiaeree che ogni anno ricordano il bombardamento di Guernica del 1937, durante la guerra civile spagnola. Accanto ai manifestanti è stata esposta un’immagine del celebre dipinto Guernica di Pablo Picasso. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo Kulturatik che riunisce esponenti della cultura. L’evento si è concluso con la ...

