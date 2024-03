Sospensione idrica a Salerno | le strade interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 14.00 alle ore 21.00 di Giovedì 21 Marzo 2024 – alle seguentie traverse limitrofe: – Via del Carmine tratto compreso tra Piazza Pasquale Naddeo e via Marino Paglia; – Via Michele De Angelis; – Via San Domenico Savio; – Via Matteo Pastore; – Via Matteo Francesco Maiorino; – Via Orazio Tesaurerio; – Traversa G. Girolamo De Fenza; – Via Giacomo De Fenza; – Via Francesco La Francesca; – Via Mario Fabio; – Traversa Mario Ronca; – Via Giuseppe Fabio; – Via Giovanni d’Avossa; – Traversa Gerardo Quaglia; – Via Cesare ...