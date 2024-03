Sorteggio tabellone Miami | gli avversari di Sinner e Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 18 marzo 2024), ecco contro qualidovranno vedersela i beniamini azzurri al Masters 1000 della Florida. Sono cambiate talmente tante di quelle cose che sembrano trascorse molto più di 2 settimane. Intanto perché Matteoè tornato e lo ha fatto, contrariamente alle aspettative, in grande stile. Nessuno avrebbe scommesso sulla sua vittoria al primo turno del Challenger di Phoenix, ma il romano è riuscito a stupirci ancora una volta. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’ex numero 1 d’Italia ha battuto in scioltezza non solo il suo primoo, ma anche i successivi 3. Due di essi, addirittura, li ha messi ko a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Non siamo ancora ai livelli delpigliatutto che era un ...