Sorpresa in Serie A | si rischia l’addio a parametro a zero!

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dalla prossima finestra di mercato potrebbe partire la caccia al colpo a. Le pretendenti dellaA si sono già fatte avanti. Il rendimento recente edi Maurizio Sarri hanno creato scompiglio in casa Lazio. Dopo la sosta Igor Tudor cercherà di rimettere a posto le cose e tentare l’aggancio alla zona Europa. Malgrado la distanza non sia ridotta, i biancocelesti vogliono tentare di raggiungere come minimo la qualificazione all’Europa League in una stagione finora bocciata. Le prossime settimane saranno decisive anche sul fronte rinnovi. Mentre sembrano ormai minime le speranze di trovare un accordo con Felipe Anderson, la società vuole arrivare il prima possibile alla firma sul prolungamento di Mattia Zaccagni. Mario Giuffredi, che cura gli interessi dell’attaccante, ha fatto il punto della situazione. Rinnovo Zaccagni, ...

