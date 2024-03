«Sono in lacrime e senza parole… Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco» le parole del neopapà

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) È il giorno più bello per Veronica Peparini e Andreas Muller. La coreografa e ballerina e il compagnodiventati genitori di due gemelline,. Le piccolestate subito presentate sui social e accolte con affetto dai post di auguri e congratulazioni di amici e follower. Lavoro e maternità: l’Italia non è ancora un Paese per mamme X ...