Somalia vs Eswatini – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 marzo 2024) A poco più di un mese dalla precedente edizione, le qualificazioni per la Coppa d’Africa 2025 prendono il via questa settimana, con lache affronta l’nell’andata del turno preliminare mercoledì 20 marzo sera. Il turno preliminare prevede quattro partite, con otto squadre tra le più basse della regione, che si affronteranno in casa e in trasferta; le vincenti passeranno alla fase a gironi di qualificazione, che inizierà a settembre di quest’anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLe due squadre si sono incontrate anche nel turno preliminare dell’AFCON 2023, che l’ha vinto per 5-1 in totale per ...