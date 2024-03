SOCIAL – Milan | euforia Christian Pulisic | questa squadra…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 18 marzo 2024) Messaggio d’amore dial suo: l’americano ha pubblicato un post euforico sui suoi profiliPer il rendimento che sta offrendo nella sua prima stagione al, quello diè stato un investimento azzeccatissimo. L’americano numero 11 a suon di goal e assist ha acquisito lo status di giocatore top all’interno della squadra di Stefano Pioli. L’ex Chelsea ha già firmato 9 reti e fornito 6 assist in 27 partite in campionato, di cui 25 da titolare. A questi aggiungiamoci pure una firma in Champions League e due marcature in Europa League. Insomma,ha ripagato pienamente la scelta fatta dalla dirigenza dell’estate scorsa. E, reduce dal goal contro l’Hellas Verona, il ragazzo ha ...