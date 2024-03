Smart Working | la scadenza si avvicina | dall’1 aprile tornano gli accordi individuali e le multe

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 18 marzo 2024) Anche l’ultima proroga sullofacilitato, per lavoratori delle aziende considerati fragili e genitori di figli sotto i 14 anni, è arrivata al termine. Dopo la fine della flessibilità sulla presenza in ufficio per i dipendenti pubblici scattata a inizio anno, a partireanche quelli del settore privato saranno obbligati a sottoscrivere un accordo individuale con il datore di lavoro, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nonostante i tentativi delle opposizioni, infatti, il Governo non prevede nessun ulteriore prolungamento all’orizzonte. La fine delloA fine marzo, gli impiegati appartenenti alla categoria dei lavoratori fragili e i genitori di under 14 vedranno esaurire la possibilità di usufruire dello...