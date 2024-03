(Di lunedì 18 marzo 2024). Si. Dal 1°ritornano le regole ordinarie per poter prestare servizio in modalità lavoro agile. Scadono infatti il 31 di marzo le procedure semplificate per il...

SO.GE.S. srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola, presenta il webinar “ Smart working per il personale ATA: chiarimenti normativi e indicazioni operative per DSGA e Dirigenti scolastici” ... (orizzontescuola)

Smart working, dal 1° aprile si cambia: obbligo accordi personali e rischio multa se non si comunica in tempo - Smart working. Si cambia. Dal 1° aprile ritornano le regole ordinarie per poter prestare servizio in modalità lavoro agile. Scadono infatti il 31 di marzo le procedure semplificate per il regime di ...corriereadriatico

La Francia pensa a una settimana corta per i divorziati: «Al lavoro 4 giorni su 7» - Il premier Gabriel Attal ha dichiarato la volontà di prendere in considerazione l’ipotesi, e i sindacati chiedono la settimana di 32 ore. Da ministro, Attal aveva già sperimentato la settimana corta p ...corriere

Dalla formazione alla flessibilità, come cambiano i benefit per attirare i talenti - Da una ricerca di Cegos emerge che nell’ultimo anno e mezzo le aziende hanno introdotto nei pacchetti di compensation & benefits la flessibilità lavorativa, la formazione aziendale, i buoni spesa e la ...ilsole24ore