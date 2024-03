Slovacchia | donna di 29 anni inseguita da un orso | il corpo senza vita ritrovato in fondo a un burrone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Unadi 29è stata trovata morta dopo essere statada unnel Parco nazionale dei Bassi Tatra, nel nord della. In seguito a questo episodio, il governo di Bratislava ha annunciato che chiederà ufficialmente alla Commissione europea di rivedere lo status di specie protetta degli orsi per consentirne gli abbattimenti selettivi, così come è stato fatto per i lupi. Non è chiaro cosa abbia spinto l’a rincorrere la, né se la vittima sia morta perché aggredita fisicamente dall’animale o per le conseguenze di un’eventuale caduta. Si sa solo che la giovane vittima, di origine bielorussa, stava percorrendo la foresta insieme al compagno quando hanno incrociato l’che li ha attaccati e a quel punto i due si sono ...