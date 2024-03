Skicross | Coppa del Mondo | sei azzurri in partenza verso la tappa finale di Idre Fjäll

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladeldisi prepara all’atto conclusivo della stagione di, con le due sfide svedesi di sabato 23 e domenica 24 marzo che saranno precedute dal duplice turno di qualificazione in programma venerdì 22 marzo. Dopo il quarto posto di Veysonnaz, Simone Deromedis guiderà ancora il sestetto azzurro convocato dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, composto anche da Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni. Il trentino campione delin carica occupa al momento l’ottavo posto della classifica generale didelcon 446 punti: davanti a tutti a due gare dal termine della stagione c’è adesso lo svizzero Alex Fiva a quota 628 seguito dal canadese Reece Howden (581) e dallo ...

Simone Deromedis chiude al secondo posto alle spalle di Youri Duplessis la gara-2 dello SkiCross di Reiteralm , in Austria, sede della tappa di Coppa del Mondo . Una prestazione da incorniciare, che ... (sportface)

Mancano sole tre gare al termine della stagione di Coppa del Mondo di skicross ed in attesa del duplice atto finale che si terrà a Idre Fjäll tra il 22 e il 23 marzo, il massimo circuito fa tappa ... (sportface)

Sei azzurri in partenza verso Idre Fjäll per la tappa finale della Coppa del Mondo di Skicross - La Coppa del Mondo di Skicross si prepara a vivere l’atto conclusivo della stagione con le due sfide svedesi di Idre Fjäll di sabato 23 e domenica 24 marzo precedute dal duplice turno di ...fisi

Fiva chiude secondo a Veysonnaz e torna in vetta alla generale - Alex Fiva è tornato in vetta alla classifica generale di Skicross e vede il globo di cristallo sempre più vicino. A Veysonnaz l’elvetico, che ora vanta 47 punti di vantaggio nei confronti del canadese ...rsi.ch

Deromedis, un altro podio sfiorato: Simone è quarto a Veysonnaz, esultano David Mobaerg e Marielle Thompson - Coppa del Mondo di Skicross: l'asso della nazionale paga la partenza nella finalissima, davanti a lui coloro che lottano per la sfera di cristallo che si avvicina in campo femminile per la canadese, ...neveitalia