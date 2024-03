Siria | bambino di 9 anni arrestato per aver imbrattato una foto di Assad

Un bambino di 9 anni si trova da dieci giorni in un carcere Siria no con l’accusa di vilipendio dell’immagine del presidente Bashar al-Assad. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti ... (open.online)

Siria, a 9 anni in carcere per aver offeso il presidente - Un bambino Siriano di nove anni è da dieci giorni in carcere in Siria dopo esser stato fermato dalla polizia segreta Siriana con l'accusa di vilipendio dell'immagine del presidente Bashar Assad. (ANSA ...ansa

