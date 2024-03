Siracusana in vacanza nel Belize uccisa in una sparatoria

(Di lunedì 18 marzo 2024) È laLaura Fiorito, 43 anni, una delle due vittime della,di cui ha dato notizia la stampa locale, avvenuta a Belmoplan, nel, martedì scorso. La famiglia risiedeva in Olanda e si trovava pernel paese dell'America centrale. Un filmato di un'emittente locale ricostruisce quanto accaduto al mercato centrale della città dove Laura Fiorito era andata insieme al marito Salvatore Lopes e ai figli di 7 e 11 anni. Dal filmato si vede che mentre la famigliamangiava un gelato li ha avvicinati un americano-haitiano, proprietario di un resort, che dopo averli salutati ha estratto una pistola ed esploso alcuni colpi verso Salvo Lopes, mancandolo, e poi avrebbe inseguito Laura Fiorito, colpendola mortalmente. Vittima anche una bimba di sette anni che era con loro. ...

