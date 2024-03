Sinner | che lezione | c’è solo da imparare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 18 marzo 2024), questa è stata proprio unadi vita, peraltro a costo zero: quello che è accaduto ci ha lasciati di stucco. Sui social media lo hanno ribattezzato Il male. Simpaticamente, s’intende, essendo lui l’avversario numero 1 del nostro amato Jannik. La verità, però, è che è impossibile prendersela con Carlos Alcaraz. Avercela con lui per avere brutalmente interrotto la striscia d’imbattibilità del campione azzurro, che non perdeva da ben 19 partite. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itGli avrà anche portato via la possibilità di vincere il Masters 1000 di Indian Wells, eppure il fenomeno di Murcia continua a farci una gran simpatia. Questo perché dopo una falsa partenza, un momento iniziale in cui era parso pieno di sé e fin troppo “gasato”, Carlitos ha corretto il tiro mettendosi a nudo in tutta la ...