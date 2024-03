Sindrome dell' Avana | il mistero si infittisce

Alice Gennaro ha 20 anni e frequenta la quinta superiore all’istituto tecnico Marconi di Prato. Ma è anche la prima doppiatrice con sindrome di down in Italia. Il Quotidiano Nazionale oggi racconta ... (open.online)

Sul lavoro come in famiglia o con gli amici, si prende cura di tutto e tutti, senza chiedere aiuto, senza delegare ma soprattutto cercando di essere sempre impeccabile e performante. sono molte le ... (iodonna)

Celine Dion, 'la malattia è una delle esperienze più difficili' - "È una delle esperienze più difficili della mia vita". Nel giorno in cui ricorre la giornata internazionale della Sindrome della persona rigida, Celine Dion decide di parlare della sua battaglia ...ansa

CoorDown lancia "Assume that I can”, la campagna mondiale contro basse aspettative e streotipi sulla disabilità intellettiva - Per il World Down Syndrome Day 2024, CoorDown presenta "Assume that I can”, la campagna di sensibilizzazione internazionale realizzata in collaborazione con l’agenzia Small di New York ...superabile

Giornata mondiale Sindrome di Down, 100 milioni di visualizzazioni per la campagna di Coordown - In quattro giorni il video "Assume That I Can" è diventato un fenomeno mondiale. La campagna di CoorDown, il Coordinamento nazionale associazioni delle persone con Sindrome di Down, lanciata per la ...redattoresociale