Siena | concerto con due composizioni inedite di Giacomo Puccini

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – L’ Accademia Musicale Chigiana annuncia unstraordinario che si terrà il 19 marzo, presso il Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini a, in collaborazione con l'Opera della Metropolitana e l'Arcidiocesi di, Colle Val d'Elsa e Montalcino, l’Università die il Centro Studidi Lucca. In programma due brani per coro precedentemente sconosciuti, che saranno eseguiti in prima assoluta: Crolla ahimè per coro maschile a tre voci e Beata viscera per due voci femminili. Questo eccezionale evento vedrà protagonista il Coro della Cattedrale di"Guido Chigi Saracini", sotto la direzione di Lorenzo Donati, affiancato dall'organista Cesare Mancini e dalla violista Teresa Valenza. Le due ...