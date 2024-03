Sicuri e redditizi Btp e Bond i più amati

(Di lunedì 18 marzo 2024) FINO A CIRCA IL 4,5% annuo netto. È il rendimento che si può ottenere oggi acquistando sul mercato i Buoni del Tesoro Poliennali (Btp), la categoria di titoli obbligazionari più gettonata nei portafogli dei risparmiatori. Dopo il rialzo dei tassi in Europa, idi stato italiani hanno recuperato appeal tra i piccoli investitori anche perché offrono interessi ben più corposi di un tempo. Per rendersene conto basta dare un’occhiata al sito web Rendimentibtp.it, che mostra in tempo reale quanto si può guadagnare con i Buoni del Tesoro di varie scadenze. I piùin questo momento sono quelli con scadenza 1° aprile 2045 che danno il 4,59% all’anno, al netto delle tasse (dati aggiornati al 26 febbraio scorso). Il rendimento è però frutto di due fattori. Il primo è rappresentato dalle cedole, cioè dagli interessi che l’investitore ottiene ogni ...

BlaBlaCar: cos’è, come funziona e quanto è davvero sicuro - L’Italia è il terzo Paese più redditizio per la società, ma ancora oggi sono in tanti a chiedersi se BlaBlaCar sia davvero sicuro e quali soluzioni abbia ideato la piattaforma per soddisfare le ...money

Buono Fruttifero Postale ordinario, quanto guadagno alla scadenza se investo 35.000 euro Ecco la simulazione - Se stai cercando un investimento affidabile e tranquillo, probabilmente hai considerato i ben noti buoni fruttiferi postali ordinari, a lungo considerati dalle famiglie come un’opzione principale per ...tag24

Mercato Inter, Marotta pensa al passato e va sul sicuro: Skriniar… - Beppe Marotta guarda al calciomercato dell'Inter e a quello che potrebbe succedere da qui al termine della stagione ...cittaceleste