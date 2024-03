Shakira | “Ho messo in pausa la carriera per stare con Piqué”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ricostruire in mezzo alle avversità “C’erano così tanti pezzi della mia vita crollati davanti ai miei occhi, e ho dovuto ricostruirmi, raccogliere le mie ossa e rimetterle insieme”. Per, il viaggio della vita ha visto molti pezzi crollare davanti ai suoi occhi, ma ha trovato conforto e forza nella musica. Mentre si prepara a pubblicare il suo dodicesimo album, “Las Mujeres Ya No Lloran”, sette anni dopo “El Dorado“,riflette su come la musica sia stata il collante che l’ha tenuta unita durante i momenti difficili. Trasformare il dolore in creatività In un’intervista con il Sunday Times,descrive il suo nuovo album come una fusione di pop, rap, reggaeton e altri generi, che rappresenta la trasformazione del dolore in creatività. Per lei l’album è una testimonianza della capacità di trasformare la ...

